Мужчина убил жену лопатой за нарушение спокойствия после рабочего дня

В Железноводске мужчина до смерти забил жену лопатой, после чего попытался скрыть убийство. Он спрятал тело в бочке и вывез в лес. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

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По данным источника, на супругу житель Ставропольского края напал из-за того, что она мешала ему отдыхать после рабочего дня. В планах у мужчины не было лишать жену жизни, однако он не рассчитал силу. Осознав, что женщина не дышит, он решил поместить ее в 200-литровую бочку и закопать в районе горы Змейка.

Труп подозреваемый вывозил за город на машине своей жены. Но чтобы скрыть следы, использовал и другие автомобили. Задержать мужчину удалось спустя два дня, когда он сам пришел в полицию, не выдержав мук совести. Он сознался в убийстве и назвал точные координаты нахождения его мертвой супруги.

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