В Москве суд рассмотрит дело о совершенном в машине Гоши Куценко убийстве

В Москве в ближайшее время начнется процесс по уголовному делу об убийстве в машине, принадлежащей актеру Гоше Куценко, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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Дело против 30-летнего Альберта Абдуллина рассмотрит Дорогомиловский районный суд. Мужчина во время следствия признал вину в убийстве женщины.

Согласно материалам следствия, преступление было совершено 19 января. Альберт приехал в Москву на заработки, он не имел постоянного места жительства и перебивался подработками. На Киевском вокзале он познакомился с Дарьей. Пригласил "в гости" - в винтажный "Запорожец" Гоши Куценко, припаркованный во дворе на Кутузовском проспекте. Альберт легко вскрыл машину и фактически в ней жил.

По версии следствия, убийство произошло во время пьяной ссоры. Мужчина напал на гостью с ножом, нанес ей несколько смертельных ранений, а потом оставил тело в "Запорожце". Убитая была обнаружена почти сразу, фигуранта удалось задержать по горячим следам.