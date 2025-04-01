В Сети появились кадры огромного огненного гриба после взрыва в Малайзии

В Сети появились видео взрыва в Малайзии, в результате которого пострадали более 25 человек. Судя по кадрам, на месте образовался огромный столб пламени.

Пожар начался в районе Путра-Хайтс, огонь поднялся в воздух на 500 метров. На видео можно увидеть, как после взрыва образовался огненный гриб.

Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате взрыва получили ожоги. Кроме того, у них диагностировали отравление продуктами горения. Власти решили перекрыть трубопровод, из-за которого началось ЧП. Жителей близлежащих домов эвакуируют, на месте работают сотрудники девяти пожарных депо.

До этого в Узбекистане три человека погибли и еще 10 получили травмы в результате взрыва в мечети. Он повредил стену и кровлю хозяйственного помещения. Кроме того, обрушилось помещение для омовения. В Сети появились кадры последствий взрыва газа.

Между тем в Челябинской области в поселке Красногорский произошел взрыв газа в многоквартирном доме. По данным МЧС, взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки и выбиты стекла. Причиной стал хлопок газовоздушной смеси в квартире на втором этаже. Погиб один человек, еще трое госпитализированы.