Люди в ловушке: взрыв на газопроводе в Малайзии

В городе Субанг-Джая в Малайзии произошел взрыв на газопроводе. В результате происшествия ранения и ожоги получили не менее 30 человек. Всех пострадавших доставили в местные больницы.

Кроме того, местные журналисты сообщают, что часть людей оказалась в ловушке в собственных домах и не может покинуть их из-за пожара.

В социальных сетях появилось множество кадров, на которых виден огромный столб пламени, намного превышающий по высоте стоящие неподалеку многоэтажные здания.

Фотографии с места взрыва — в галерее «Рамблера».