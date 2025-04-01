Люди в ловушке: взрыв на газопроводе в Малайзии
В городе Субанг-Джая в Малайзии произошел взрыв на газопроводе. В результате происшествия ранения и ожоги получили не менее 30 человек. Всех пострадавших доставили в местные больницы.
Кроме того, местные журналисты сообщают, что часть людей оказалась в ловушке в собственных домах и не может покинуть их из-за пожара.
В социальных сетях появилось множество кадров, на которых виден огромный столб пламени, намного превышающий по высоте стоящие неподалеку многоэтажные здания.
Фотографии с места взрыва — в галерее «Рамблера».