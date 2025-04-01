Люди в ловушке: взрыв на газопроводе в Малайзии

Александр Котлеткин
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Огромный столб пламени на месте взрыва газопровода в Малайзии
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Огромный столб пламени на месте взрыва газопровода в Малайзии 
© EPA/TACC
Местные жители снимают столб пламени на месте взрыва газопровода в Малайзии
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Местные жители снимают столб пламени на месте взрыва газопровода в Малайзии 
© EPA/TACC
Пострадавший во время пожара на газопроводе в Малайзии
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Пострадавший во время пожара на газопроводе в Малайзии 
© EPA/TACC
Пожар на газопроводе в Малайзии
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Пожар на газопроводе в Малайзии 
© EPA/TACC

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Огромный столб пламени на месте взрыва газопровода в Малайзии
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Огромный столб пламени на месте взрыва газопровода в Малайзии 
© EPA/TACC
Огромный столб пламени на месте взрыва газопровода в Малайзии
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Огромный столб пламени на месте взрыва газопровода в Малайзии 
© EPA/TACC
Местные жители обсуждают пожар на газопроводе в Малайзии
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Местные жители обсуждают пожар на газопроводе в Малайзии 
© EPA/TACC
Последствия взрыва на газопроводе в Малайзии
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Последствия взрыва на газопроводе в Малайзии 
© EPA/TACC
Местные жители недалеко от места взрыва газопровода в Малайзии
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Местные жители недалеко от места взрыва газопровода в Малайзии 
© EPA/TACC

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Огромный столб пламени на месте взрыва газопровода в Малайзии
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Огромный столб пламени на месте взрыва газопровода в Малайзии 
© EPA/TACC
Огромный столб пламени на месте взрыва газопровода в Малайзии
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Огромный столб пламени на месте взрыва газопровода в Малайзии 
© EPA/TACC
Огромный столб пламени на месте взрыва газопровода в Малайзии
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Огромный столб пламени на месте взрыва газопровода в Малайзии 
© EPA/TACC
Огромный столб пламени на месте взрыва газопровода в Малайзии
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Огромный столб пламени на месте взрыва газопровода в Малайзии 
© EPA/TACC
Огромный столб пламени на месте взрыва газопровода в Малайзии
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Огромный столб пламени на месте взрыва газопровода в Малайзии 
© EPA/TACC

В городе Субанг-Джая в Малайзии произошел взрыв на газопроводе. В результате происшествия ранения и ожоги получили не менее 30 человек. Всех пострадавших доставили в местные больницы.

Кроме того, местные журналисты сообщают, что часть людей оказалась в ловушке в собственных домах и не может покинуть их из-за пожара.

В социальных сетях появилось множество кадров, на которых виден огромный столб пламени, намного превышающий по высоте стоящие неподалеку многоэтажные здания.

Фотографии с места взрыва — в галерее «Рамблера».

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