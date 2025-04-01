В Екатеринбурге дети приезжих закидали камнями пожилую женщину
В Екатеринбурге на видео сняли двух детей приезжих, который забрасывали камнями пожилую женщину. Кадры с маленькими хулиганами опубликовал Telegram-канал «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга».
На них два ребенка — старший мальчик и младшая девочка — кидают камни в пенсионерку. По словам подписчика, сделавшего запись, от действий детей пострадала женщина, которая нуждается в медицинской помощи. Эту женщину якобы часто можно встретить в Сортировочном районе города.
В конце записи мальчик, заприметив, что его снимают, берет с земли большой отломок кирпича и запускает его в «оператора». Ребенок промахивается, на этом съемка заканчивается.
Автор записи подчеркнул, что дети были якобы замечены за попрошайничеством.
До этого сообщалось, что шестеро детей мигрантов избили двух школьников из Балашихи.
Ранее в Госдуме предложили не выдавать субсидии на жилье тем, кто имел статус мигранта.