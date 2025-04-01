В центре Москвы мужчина напал на влюбленных с ножом
На Арбате мужчина попытался зарезать молодую пару, сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.
Как рассказал один из потерпевших, он с девушкой сидел в кафе, когда к ним пристал странный прохожий. Он попытался спровоцировать конфликт, а потом выхватил раскладной нож и напал на пару.
Очевидцы сообщили в правоохранительные органы, и на место прибыл ОМОН Росгвардии. Бойцы скрутили 37-летнего подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.