Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось

Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме составляет более 2,7 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

В Мьянме 28 марта произошло землетрясение силой 7,7 балла. Толчки от землетрясения ощущались также в Таиланде. В Бангкоке произошло обрушение строящегося высотного здания. Под завалами оказались десятки рабочих. В результате этого инцидента 17 человек погибли, более 80 числятся пропавшими без вести. В столице Таиланда была объявлена эвакуация из высотных домов.

Согласно данным с места проведения поисково-спасательных работ, сейчас в Мьянме уже найдено 2 719 тел. Раньше было известно о более 2 тыс. погибших. Посол КНР в Нейпьидо Ма Цзя ранее заявила о гибели как минимум 3 сограждан в результате стихийного бедствия. По ее словам, еще 14 оказались ранены.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Тихом океане, близ островов Тонга. Объявлена угроза цунами для районов вблизи эпицентра. Толчки ощущались рано утром в понедельник, 31 марта по местному времени (15:00 воскресенья мск). По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано примерно в 90 км к юго-востоку от Пангаи.