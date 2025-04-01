На Урале свидетель расправы над первоклассником рассказал, как помогал убийце

В Екатеринбурге убийство семилетнего ребенка 30-летней давности начало обрастать подробностями — показания спустя много лет дал его соучастник.

Ребенок пропал в апреле 1995 года. Через день после его исчезновения родители нашли записку с требованием о выкупе.

«Твой сын у меня. Он хорошо себя чувствует».

Но это была ложь — мальчик был мертв до того, как родители получили послание.

Не так давно "СП" сообщала об аресте 50-летнего мужчины, Бориса Субботина. Похищенный мальчик был братом его бывшей девушки, с которой они расстались незадолго до страшных событий. У него не сложились отношения с отцом возлюбленной.

20 апреля Борис и его товарищ поехали кататься на «Москвиче», также взяв с собой мальчика — ребенок знал бывшего кавалера сестры и спокойно сел в салон. Приехав на озеро, мужчины выпили, и Борис стал агрессивным.

Он подошел к ребенку, играющему около водоема и стал в шутку с ним бороться. Потом его перемкнуло и, по словам невольного свидетеля, он изнасиловал ребенка. Сначала мальчик кричал, но потом, после нескольких ударов — перестал. Закончив, насильник хладнокровно добил свою жертву и заставил товарища помогать ему избавиться от тела и написать записку. После — сказал тому, чтобы тот молчал.

Через год Бориса задержали, он сознался, но его отпустили — посмертную экспертизу провели с ошибками, неверно указав время смерти, обеспечив тому алиби. Повторная экспертиза прояснила события.

Адвокат Субботина полагает, что товарищ оклеветал его клиента по собственным причинам. А в 96-м году он признался, потому что его, якобы, заставили, сообщает Е1. Субботина обвиняют в убийстве — срок давности по делу об изнасиловании уже истек.