Петербуржец обнаружил в Финском заливе два тела во время подводной охоты

В Финском заливе житель Петербурга, занимаясь подводной охотой, столкнулся с мрачной находкой. В районе очистных сооружений он обнаружил два человеческих тела. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«Вечером 31 марта 35-летний петербуржец занимался подводной охотой в Финском заливе. Со стороны очистных сооружений, напротив дома 7 по улице Инструментальщиков в Сестрорецке, мужчина обнаружил два трупа», — пишет АН «Оперативное прикрытие».

Один из трупов был уже полностью скелетирован, второе же тело имело признаки гниения. Оба тела принадлежат мужчинам, однако их личности пока не установлены. Тела были отправлены в морг для установления точной причины смерти. Предварительно, найденные останки могут принадлежать рыбакам, которые пропали без вести во время шторма в ноябре прошлого года.