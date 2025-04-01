Скелет обнаружили возле российского детсада

Скелет женщины обнаружили возле детского сада в Кингисеппе Ленинградской области. Об этом стало известно 78.ru.

© Lenta.ru

По данным российского издания, останки находились в лесном массиве в 150 метрах от дошкольного учреждения. Предположительно, останки принадлежат женщине, возраст определить невозможно. Ее не стало более года назад.

Страшную находку направили на исследование.

До этого сообщалось, что в доме на улице Волгоградской в Екатеринбурге четыре дня на лестнице находился труп.

Свердловские сотрудники полиции и следователи организовали проверку.

Человеческий скелет нашли в квартире на севере Москвы

Еще раньше во Всеволжске Ленобласти нашли мумии двух человек в залитой кипятком квартире в доме на Московской улице. Останки принадлежали 54-летнему мужчине и 74-летней женщине. Оба были зарегистрированы в квартире.