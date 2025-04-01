Стала известна причина взрыва на катере с россиянами на Пхукете

Причиной взрыва и пожара на катере на Пхукете стала неисправность двигателя. Об этом сообщает Bangkok Post.

Инцидент произошел на судне Thana Marine 555 утром 1 марта возле острова Ко Май Тон — катер отплыл от пирса Тха Чалонг и следовал к островам Пхи-Пхи. На борту были 33 пассажира — отдыхающие из Казахстана и России.

По словам директора морской администрации Пхукета, у судна возникли неполадки в двигателе, после чего оно загорелось и взорвалось. На борту в момент инцидента находились капитан и два члена экипажа, а туристы купались рядом в море. В результате пострадали шесть человек — капитан, гид и механик, а также трое отдыхающих, которых задело осколками.

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Пока спасательные службы добирались до места, катер прибило к берегу, где он полностью сгорел. Для помощи на место также отправили военный корабль.