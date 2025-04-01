МЧС: В Мьянме круглосуточно работают уже 264 российских спасателя

После того, как сегодня в Мьянму прибыли еще два спецборта МЧС России, группировка российских спасателей стала самой большой по численности.

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Теперь в Мьянме круглосуточно оказывают помощь пострадавшему населению от сильнейшего землетрясения 264 спасателя МЧС. Он задействованы в самом пострадавшем городе страны Мандалае.

"На сегодня для работы российской группировки спасателей определены 5 наиболее сложных участков в жилом секторе. Проводится определение дополнительных мест для поиска возможных выживших бирманцев. Специалисты отряда "Центроспас" проверяют информацию о нахождении человека в подвальном помещении одного из обрушившихся зданий", - сообщили в МЧС.

Все завалы предварительно обследуют кинологические расчеты.

Работа осложняется угрозой афтершоков и дальнейшим обрушением поврежденных и неустойчивых конструкций.