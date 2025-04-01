МЧС: В Мьянме круглосуточно работают уже 264 российских спасателя
После того, как сегодня в Мьянму прибыли еще два спецборта МЧС России, группировка российских спасателей стала самой большой по численности.
Теперь в Мьянме круглосуточно оказывают помощь пострадавшему населению от сильнейшего землетрясения 264 спасателя МЧС. Он задействованы в самом пострадавшем городе страны Мандалае.
"На сегодня для работы российской группировки спасателей определены 5 наиболее сложных участков в жилом секторе. Проводится определение дополнительных мест для поиска возможных выживших бирманцев. Специалисты отряда "Центроспас" проверяют информацию о нахождении человека в подвальном помещении одного из обрушившихся зданий", - сообщили в МЧС.
Все завалы предварительно обследуют кинологические расчеты.
Работа осложняется угрозой афтершоков и дальнейшим обрушением поврежденных и неустойчивых конструкций.
"Существует угроза новых обрушений. Поэтому спасатели проводят поиск людей в завалах малыми группами, аккуратно обследуя их. Все работы российские специалисты проводят во взаимодействии с местными спасательными службами и представителями органов власти Мьянмы". - пояснили в МЧС.