Детского тренера задержали за домогательства в российском регионе

Тренера по карате из Хабаровского края обвиняют в домогательствах в отношении воспитанников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

По информации канала, накануне в полицию обратился папа одной из учениц 33-летнего специалиста из школы «Доджо» в Советской Гавани. По словам родителя, тренер якобы за последние два года совратил двух восьмиклассниц и одну ученицу девятого класса. Инциденты происходили во время сборов в соседнем Приморском крае.

Тренера задержали. Возбуждено уголовное дело по ст. 135 УК РФ (развратные действия). Мужчине грозит до 12 лет колонии. Shot отмечает, что в Сети наставника описывают как специалиста, который «тонко чувствует детскую душу» и может найти подход к любому ребёнку.