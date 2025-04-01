Тело четвертого погибшего американского военного в Литве до сих пор не нашли

Поиски по обнаружению тела четвертого военнослужащего из экипажа бронированной ремонтно-эвакуационной машины M88 Hercules, потерпевшей крушение, пока не дали результатов. Об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалене в эфире LRT.

«Операция по поиску тела четвертого американского военнослужащего продолжалась всю ночь. Обнаружить его не удалось. Поисковые работы не останавливаются», — передает ее слова ТАСС.

Экипаж входил в состав американского воинского контингента, дислоцированного в Литве.

Напомним, 25 марта, после завершения учений на полигоне в Пабраде, четверо американских военных пропали без вести на БРЭМ M88 Hercules. 26 марта машина была найдена полностью погруженной в болотистую местность. В ночь на 31 марта её удалось извлечь на сушу. Ранее Объединенное командование ВС США в Европе и Африке подтвердило гибель троих из четырех членов экипажа.

Ранее сообщалось, что американская гусеничная ремонтно-эвакуационная машина M-88 Hercules находилась в болоте под четырехметровым слоем воды и двухметровым слоем илистого грунта.