Уголовное дело возбуждено после гибели рабочих в шахте «Уралкалия» в Березниках

Уголовное дело решено возбудить по факту гибели двух рабочих компании «Уралкалий-Ремонт» в руднике БКПРУ-4 «Уралкалия» в Березниках возбуждено уголовное дело, информирует управление Следственного комитета по Пермскому краю.

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Смертельное ЧП случилось вечером в понедельник 31 марта во время крепежных работ в стволе шахты. Строительной конструкции разрушились из-за опускания скипа (лифта). После этого двое сотрудников упали с высоты более 150 метров и погибли на месте.

В администрации «Уралкалия» заявили, что производственные объекты компании функционируют в стандартном режиме, процесс не нарушен. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в СК уточнили, что погибли крепильщики 2001 и 1963 года рождения.