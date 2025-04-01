Семью бывшего менеджера Bloomberg нашли мертвой

Бывшего менеджера агентства Bloomberg Ричарда Самарела, его супругу Лину и девятилетнюю дочь Саманту нашли мертвыми в их особняке в городе Грир, штат Южная Каролина. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на местные власти.

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Тела были обнаружены утром в пятницу, 29 марта, сотрудниками правоохранительницы органов. Полицейские прибыли на место после звонка обеспокоенных соседей. По предварительным данным, смерть наступила между 10:20 и 11:29 утра.

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В полиции не уточнили, была ли члены семьи убиты или погибли в результате несчастного случая. Двое других детей Самарела — дочь и сын — в момент произошедшего были в школе.

В феврале оскароносного американского актера Джина Хэкмена нашли мертвым в собственном доме в Санта-Фе. Вместе с 95-летним артистом мертвыми были обнаружены его жена, 63-летняя пианистка Бетси Аракава, и их собака.