78-летний ветеран альпинизма Александр Пак погиб, сорвавшись со скалы

78-летний ветеран и неоднократный победитель чемпионатов по альпинизму Александр Пак погиб, сорвавшись со скалы на Урале. Об этом сообщает Федерация альпинизма Свердловской области.

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Отмечается, что Пак погиб еще 29 марта. Причиной смерти стал несчастный случай на скалах.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня погиб в результате НС на скалах ветеран спорта Пак Александр Мартынович. КМС, скалолаз, альпинист, судья республиканской категории из Каменск-Уральского, постоянный член сборной команды ветеранов Свердловской области, неоднократный победитель и призер Чемпионата России по альпинизму среди ветеранов», — сообщили в федерации.

Как рассказали родственники альпиниста, Пак сорвался со скалы, после чего ударился головой при падении — в момент трагедии он был без страховки. При этом высота падения составила всего 20 метров.

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