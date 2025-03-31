78-летний ветеран альпинизма Александр Пак погиб, сорвавшись со скалы
78-летний ветеран и неоднократный победитель чемпионатов по альпинизму Александр Пак погиб, сорвавшись со скалы на Урале. Об этом сообщает Федерация альпинизма Свердловской области.
Отмечается, что Пак погиб еще 29 марта. Причиной смерти стал несчастный случай на скалах.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня погиб в результате НС на скалах ветеран спорта Пак Александр Мартынович. КМС, скалолаз, альпинист, судья республиканской категории из Каменск-Уральского, постоянный член сборной команды ветеранов Свердловской области, неоднократный победитель и призер Чемпионата России по альпинизму среди ветеранов», — сообщили в федерации.
Как рассказали родственники альпиниста, Пак сорвался со скалы, после чего ударился головой при падении — в момент трагедии он был без страховки. При этом высота падения составила всего 20 метров.
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