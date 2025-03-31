Москвичка поверила мошенникам и отдала им 32 млн рублей

Москвичка отдала мошенникам более 30 миллионов рублей, поверив в легенду о раскрытых персональных данных. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестный представился 64-летней женщине работником госслужбы. Он рассказал, что неизвестные получили доступ к личной информации пострадавшей и благодаря этому финансируют преступников.

Следуя инструкциям, москвичка встретилась с тремя курьерами и отдала им всего 32 миллиона рублей.

«Каждый из них при встрече называл заранее оговоренное кодовое слово и, забирая посылку с деньгами, передавал ей лист с информацией о контроле за финансовыми транзакциями», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время женщина обратилась в полицию. Правоохранители задержали 23-летнего жителя Подмосковья, который, по его словам, передавал средства соучастнику. Молодого человека отправили под арест. На данный момент других участников схемы ищут.