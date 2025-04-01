В Краснодаре пьяная женщина избила женщину с ребенком на детской площадке

В Краснодаре двум местным жительницам понадобилась помощь после конфликта на детской площадке. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

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Инцидент произошел во дворе одного из местных жилых комплексов. По данным издания, 50-летняя женщина пришла на детскую площадку вместе с возлюбленным, с которым они выпивали.

В этот момент рядом находилась мать с ребенком. Она сделала замечание супругам, после чего женщина схватила оппонентку за волосы и повалила на землю. В конфликт пыталась вмешаться свекровь пострадавшей, но также получила травмы. Обе обратились в медикам. Сейчас полиция проводит проверку.

«По завершении необходимых мероприятий будет принято решение о привлечении нарушительницы к ответственности в рамках административного кодекса за нанесение побоев», – сообщается в публикации.

Женщина может получить штраф в размере 30 тысяч рублей или арест. Также ее могут привлечь к ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.