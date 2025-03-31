В Москве автомобиль упал с четвертого этажа парковки

Автомобиль упал с четвертого этажа парковки на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В результате падения автомобиль загорелся — находившийся внутри водитель погиб. Информации о других пострадавших не поступало.

В данный момент на месте работают пожарные. Отмечается, что площадь возгорания составила пять квадратных метров.

«С 4-го этажа паркинга на Крылатской улице упал автомобиль. Находившийся внутри водитель погиб», — сообщили в оперативных службах.

Ранее крупная авария на МКАД временно парализовала движение транспорта.