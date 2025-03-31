Обвинившую в изнасиловании английского принца Эндрю женщину переехал автобус. Об этом одна из жертв vip-педофила Джеффри Эпштейна, который обслуживал на своем острове сильных мира сего, рассказала в соцсети.

Среди клиентов Эпштейна были президенты, премьеры и прочие птицы высокого полета.

В частности, принц Эндрю, которого некая Вирджиния Джуффре обвинила в том, что он изнасиловал ее, когда она была еще несовершеннолетней, на острове у Эпштейна.

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Принц категорически отрицал все обвинения, однако дело замял деньгами до суда. Репутация его при этом была окончательно подорвана.

В воскресенье Джуффре написала в соцсетях, что в ее машину врезался автобус, и врачи теперь говорят, что ей осталось жить всего 4 дня.