В Аргентине арестовали 14 россиян по делу о торговле людьми, включая основателя секты «Ашрам Шамбала» Константина Руднева.

Как сообщает местный телеканал TN со ссылкой на полицию, в одном аэропорту были арестованы мужчина и семь женщин, во втором — ещё шесть женщин.

Руднев собирался вылететь в Буэнос-Айрес, а потом в Бразилию. Он пытался покончить с собой во время задержания.

По данным источников, ранее Руднев проводил курсы йоги за $5 тыс. с человека. Сам себя он называл «Великим Шаманом Шри Джнан Аватар Муни» и говорил остальным членам секты, что он «бог звезды Сириус».

Ранее ФСБ России пресекла деятельность проукраинской секты «Аллатра» в Саратовской области.