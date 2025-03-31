В аэропорту Сочи не смогли приземлиться более 10 самолетов

Экипажи 14 самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за сильного тумана в Сочи, рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, непростые для выполнения полетов метеорологические условия оказали влияние на работу воздушной гавани.

«14 самолетов, совершавших рейсы в Сочи, «ушли» на запасные аэродромы. Соответственно задерживаются рейсы на вылет», — отметил Кореняко.

Пресс-секретарь уточнил, что службы аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал, для максимально возможного оперативного обслуживания самолетов и пассажиров в условиях сильного тумана.

Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой воздушного транспорта на Юге России, констатировал Кореняко.