Российский военный месяц уклонялся от службы и получил 2,5 года колонии

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к двум годам и четырем месяцам лишения свободы Алексея Шевченко за временное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

© Lenta.ru

По данным ведомства, 8 августа 2023 года военный не вернулся из отпуска на службе. Спустя месяц он добровольно пришел в правоохранительные органы.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Пока приговор не вступил в силу.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 12 годам колонии строгого режима за попытку расправы над двумя незнакомыми женщинами.