Многодетную мать осудили за жестокое обращение с маленьким сыном

Суд в Ханты-Мансийске вынес приговор 35-летней многодетной матери, которая издевалась над средним сыном. Об этом пишет NEFT.

Несколько лет назад мать пятерых детей развелась с мужем, тот уехал в другой город и забрал с собой двух дочерей. С женщиной остались жить трое ее сыновей, на одном из них, больше остальных похожем на ее бывшего супруга, она регулярно вымещала накопившуюся злобу. Выпив, женщина регулярно избивала ребенка руками и ногами. В ноябре 2023 года, когда мальчику было шесть лет, он сбежал из дома без верхней одежды и прятался в строительном магазине, где его затем нашли посетители.

Затем полицейские пришли домой к пострадавшему. В этот момент младший брат потерпевшего, которому было два года, бегал по комнате с пустой бутылкой из-под водки, а рядом находилась их пьяная мать. Увидев сотрудников полиции, женщина отреагировала неадекватно — стала кричать и схватилась за нож. В итоге ее задержали и возбудили уголовное дело об истязании и неисполнении родительских обязанностей.

Женщину лишили родительских прав и приговорили к лишению свободы условно. Кроме того, с нее взыскали 100 тыс. рублей в пользу пострадавшего сына. Она перестала пить и сейчас работает уборщицей в местной больнице.