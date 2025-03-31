В Белоруссии задержали американца-нелегала

На белорусской железнодорожной станции Молодечно задержали гражданина США. Об этом сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу государственного таможенного комитета (ГТК) Республики Беларусь.

«Для дальнейших разбирательств нарушитель передан органам пограничной службы», — сообщили в ГТК.

Мужчина направлялся из Литвы в поезде сообщением Кена — Молодечно, когда был задержан в пустом вагоне минскими таможенниками.

Ранее из тюрьмы в Белоруссии была освобождена американская гражданка Анастасия Нюхфер. Она была задержана в период президентства Джо Байдена.