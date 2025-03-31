Москвич спрятал в трусах 30 свертков с метадоном и попался полиции

В Московской области внимание полицейских привлек мужчина с признаками опьянения, во время досмотра у него обнаружили десятки свертков с запрещенным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной транспортной полиции.

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Мужчину заметили на станции МДЦ-4 «Переделкино». Правоохранители доставили 50-летнего жителя столицы в дежурную часть линейного подразделения. Там в присутствии понятых полицейские обнаружили, что задержанный прятал в трусах три свертка, в каждый из которых были упакованы по 10 пакетиков с порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что в свертках был метадон весом 15,21 грамма. В отношении москвича возбудили дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» УК РФ.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.