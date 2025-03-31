В СК рассказали о состоянии раненого стрелка из Мурманска

Раненного снайпером 43-летнего жителя Мурманска, устроившего стрельбу с крыши жилого дома, охраняют в больнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина находится под охраной в лечебном учреждении, у него ранения головы и левого бедра. Следователи ждут, когда врачи разрешат им поработать с подозреваемым. Стрелок в коме, его состояние оценивается как критическое, уточняет РЕН ТВ.

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Житель Мурманска два часа расстреливал людей с крыши многоэтажки. Стрелка нейтрализовала полиция.

На Кольском проспекте в Мурманске неизвестный с крыши 14-этажного здания открыл огонь по прохожим, машинам и окнам. Жители близлежащих домов услышали первые выстрелы в 21:30 по местному времени. Мужчина несколько раз вел огонь очередями из двух ружей.

На место прибыли сотрудники СОБР и ОМОН, район оцепили, движение транспорта было полностью перекрыто. Правоохранителям не сразу удалось попасть на крышу, где находился стрелок – он заблокировался колючей проволокой. Штурм длился почти два часа, преступник не выходил на переговоры и был нейтрализован – он тяжело ранен.

Стрелком оказался 44-летний местный житель. По предварительным данным, он открыл стрельбу по экипажу ППС. У мужчины изъяли два огнестрельных оружия.

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Мужчина, открывший огонь с крыши многоэтажного дома в Мурманске, сделал не менее 58 выстрелов.

Об этом сообщает СУ СК России по Мурманской области.

«Всего подозреваемый произвёл не менее 58 выстрелов, пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале ведомства.

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Мужчина, устроивший стрельбу с крыши многоэтажки в Мурманске, проходил лечение в психиатрической больнице. Об этом сообщила его мать.

Женщина заявляет, что ее сын был здоровым человеком до тех пор, пока полиция не направила его на лечение в психбольницу. По ее словам, после этого он больше не мог ходить на работу и ему пришлось заняться охотой, для чего он и купил ружья, из которых он стрелял с крыши здания.

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Житель Мурманска Владислав Завгородний, который вечером 30 марта открыл беспорядочную стрельбу с крыши 14-этажного дома в областном центре, не спал по ночам, много играл на компьютере, рассказала РИА Новости его мать.

У мужчины 43 лет не было семьи и детей. Ранее он расстался с подругой, которая вышла за муж. При этом, по словам матери, её сын не был конфликтным, не умел драться. Женщина также рассказала, что конфликтовала с ним из-за ночных компьютерных игр, потому что не могла запускать стиральную машину.

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У мужчины, устроившего стрельбу с крыши дома в Мурманске, есть украинский индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы.

Ранее источники агентства заявили, что стрелком оказался Владислав Завгородний. Его данные, а именно ИНН, дата рождения и адрес регистрации в Мурманске, указаны в регистрационных документах налоговых органов Украины. Предположительно, мужчина имел или собирался получать доход в стране. Информации о размере заработка и дате его предполагаемого получения нет.

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Житель Мурманска Владислав Завгородний, устроивший стрельбу на крыше жилого дома, не является сотрудником подведомственных Росрыболовству организаций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Появившаяся в СМИ информация о том, что стрелок работает в Северном экспедиционном отряде аварийно-спасательных работ, не соответствует действительности, отметили в Росрыболовстве.

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