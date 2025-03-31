Подмосковному вору в законе предъявили обвинение из-за его титула

В Московской области 54-летнему Сергею Стокозубу, известному в криминальном мире как вор в законе Самарский, предъявили новое обвинение. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Прайм Крайм».

© Lenta.ru

По данным издания, Строкозуб находился в СИЗО по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. Новое обвинение криминальный авторитет получил по так называемой «антиворовской» статье — 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Неоднократно судимый уголовник был коронован титулом вора в законе в июле 1997 года.

Принятие авторитета в круг воров в законе состоялось на дне рождения Олега Шишканова, известного в криминальном мире как Шишкан, которого в июне прошлого года 2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы.