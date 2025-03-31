Обвиняемая в убийстве дедушки и бабушки внучка экс-мэра Самары сожалеет о содеянном

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, которую обвиняют в убийстве дедушки и бабушки, заявила, что очень сожалеет о содеянном, добавив, что пошла на это преступление из-за "сомнительных" людей в окружении. Об этом сообщил источник 360.ru в Самарском районном суде.

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В ходе заседания Екатерина Тархова утверждала, что связалась с плохой компанией, которая сподвигла ее на убийство. При этом она опровергает, что мотивом этого стала материальная выгода. Она со слезами на глазах попросила отпустить ее под домашний арест, чтобы быть с сыном.

"Тяжело осознавать, что я попала под влияние неправильных людей. Мне очень тяжело, что из-за этой ситуации, из-за этой компании я лишилась самого дорогого — своего сына", — заявила подсудимая.

В результате суд принял решение удовлетворить требование следователя и продлить арест внучке бывшего градоначальника Самары. По итогу девушка будет находиться в СИЗО до 2 июня 2025 года.