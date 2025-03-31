Названа причина поражения инфекцией 100% легких у Паши Техника

Легкие российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) оказались поражены инфекцией на 100% в связи с тем, что его лечат «не теми антибиотиками», предположила его бывшая жена Ева Карицкая. Об этом пишет РБК.

Накануне экс-супруга рассказала, что у музыканта тяжелое состояние, он находится на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

«Возможно лечение не теми антибиотиками», — заметила Карицкая.

Ранее пианист Лука Сафронов сообщил, что Паша Техник мог отравиться в Таиланде сосисками. Он добавил, что рэпер «в очень плохом состоянии».