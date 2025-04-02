В Петербурге восьмиклассник выжил после падения с восьмого этажа

В Невском районе Петербурга восьмиклассника нашли под окнами многоэтажки, мальчик упал с восьмого этажа и выжил. Об этом сообщает 78.ru.

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Инцидент произошел в Рыбацком, 14-летнего мальчика в крайне тяжелом состоянии госпитализировали после падения с высоты. По предварительной информации, школьник выпал из окна квартиры на восьмом этаже. Пострадавший находится в отделении реанимации.

Выяснилось, что несовершеннолетний поссорился с матерью, женщина пришла от директора школы и отругала сына за неуспеваемость. Мать пригрозила подростку, что отберет у него телефон и установит родительский контроль. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что пятилетняя девочка выпала с третьего этажа многоквартирного дома в Екатеринбурге. Две сестры остались одни и заигрались. Девочки забрались на подоконник и стали наблюдать за птицами на улице. В этот момент ребенок оперся о сетку, которая не выдержала и рухнула вниз. Девочка выжила, она госпитализирована.