Суд отправил мужчину, обокравшего квартиру актрисы Рутберг, в колонию

Московский городской суд изменил срок наказания Уктаму Саламову, осужденному за кражу в квартире актрисы Юлии Рутберг. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет ТАСС.

«Суд апелляционной инстанции изменил ранее назначенное Саламову наказание с 2 лет лишения свободы до 3 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - пояснил представитель Мосгорсуда.

Ранее стало известно, что злоумышленники взломали замок в квартире народной артистки России Юлии Рутберг на Смоленской-Сенной площади в Москве, забрав оттуда деньги и ценные вещи. При этом сама актриса в этот момент находилась на гастролях в Иркутске.

Позднее в Москве задержали подозреваемого в краже на 2,4 млн рублей из квартиры артистки. Следствие установило, что он находился в сговоре с домработницей, которая после происшествия исчезла. Хамовнический суд Москвы признал виновным по этому делу Уктама Саламова, частично удовлетворив иск в пользу Рутберг.