На нарисовавшего граффити в Судже рэпера составили протокол

Полиция составила административный протокол по статье о мелком хулиганстве на блогера и рэпера Акима Апачева, который нарисовал в Судже Курской области нецензурное граффити. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

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Напомним, что Апачев оставил граффити в Судже: некоторые из надписей содержали нецензурные выражения. Позднее блогер опубликовал видео с извинениями и отметил, что «никого не хотел обидеть».

В ведомстве рассказали, что полицейские завершили проверку по факту происшествия. Установлено, что видео своей поездки и незаконных действий Апачев публиковал в Сети. Поскольку он не является жителем Курской области, для выяснения обстоятельств его пригласили в ближайший отдел полиции.

«По факту хулиганских действий блогера в полиции была проведена проверка. Специалисты подготовили лингвистическое исследование. Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ. Дело об административном правонарушении передано в суд для рассмотрения и принятия решения», — добавили в управлении.

Отметим, что по этой части статьи о мелком хулиганстве Апачеву грозит штраф — от 30 до 100 тысяч рублей.