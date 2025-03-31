Стримеру Mellstroy грозит новое уголовное дело

Стримеру Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) грозит новое уголовное дело за избегание исправительных работ, которые он получил за избиение девушки во время трансляции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, сейчас Бурим проживает в отеле в Будве. МВД РФ обратилось к местным коллегам за помощью, поскольку ни сам Mellstroy, ни его родственники не явились в российское посольство.

Напомним, что в 2020 году Mellstroy во время прямого эфира несколько раз ударил девушку лицом об стол. В результате Бурима признали виновным по ст. 116 УК РФ (побои). Суд назначил ему исправительные работы сроком на 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно, а также взыскал 22,4 тысячи рублей возмещения медицинской помощи и 50 тысяч рублей в качестве морального вреда.

Потерпевшая и ее представители пытались обжаловать решение. Они хотели вернуть уголовное дело в прокуратуру для переквалификации обвинения на ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), однако суд им отказал.