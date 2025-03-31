Мужчина, устроивший стрельбу с крыши многоэтажки в Мурманске, проходил лечение в психиатрической больнице. Об этом сообщила его мать.

Женщина заявляет, что ее сын был здоровым человеком до тех пор, пока полиция не направила его на лечение в психбольницу. По ее словам, после этого он больше не мог ходить на работу и ему пришлось заняться охотой, для чего он и купил ружья, из которых он стрелял с крыши здания.

Инцидент со стрельбой произошел с ним впервые. При этом, мать заявила, что не заметила за сыном необычного поведения в день, когда тот совершил преступление — тот, как и обычно, вел себя спокойно. Однако, когда стрельба началась, мать, по ее словам, почувствовала, что ее сын причастен к этому, передает РЕН ТВ.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером в воскресенье, 30 марта. Мужчина открыл огонь с крыши дома в Мурманске. Он стрелял по прохожим, окнам и машинам. Оперативники два часа пытались попасть на крышу, но выходы оказались забаррикадированы колючей проволокой. К настоящему моменту мужчину задержали, он тяжело ранен в результате работы снайпера. «Вечерняя Москва» узнала подробности инцидента.

Позже стало известно, что у преступника обнаружили украинский ИНН.