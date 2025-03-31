Вынесен приговор бомжу, сжегшему своего друга в подъезде

Московский городской суд огласил приговор бродяге, спалившему своего друга заживо в подъезде дома на юго-западе Москвы.

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Как стало известно «МК», инцидент произошел 4 мая 2024 года на улице Самуила Маршака. На лестничной площадке 20-го этажа поссорились два бомжа, после чего один поджег на другом одежду с помощью зажигалки. От полученных ожогов тот скончался на месте. По информации пресс-службы прокуратуры Москвы, мужчина приговорен к 14 годам колонии строго режима.