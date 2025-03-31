Еще пятерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговоры

Уже 84 человека получили различные наказания в рамках дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Грачевский районный суд Ставропольского края вынес приговор еще пяти фигурантам, жителям Дагестана, информирует региональная прокуратура.

© Национальная Служба Новостей

Обвиняемые получили от 8 до 9,5 лет колонии общего режима. Помимо участия в беспорядках им вменили неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Поводом для беспорядков вечером 29 октября 2023 года стало прибытие в аэропорт столицы Дагестана самолета из Тель-Авива на фоне силовой операции Израиля после нападения боевиков ХАМАС на еврейское государство 7 октября того же года. В результате было уничтожено и повреждено имущество воздушной гавани на сумму более 24 миллионов рублей, пострадали 23 сотрудника полиции.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», судебные процессы над участниками беспорядков было решено перенесены из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края для большей объективности. По данным Следственного комитета, всего собраны доказательства причастности к произошедшему 142 человек. В розыск объявлены семеро обвиняемых.