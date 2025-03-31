В Туле группа молодых людей устроила массовую драку на улице, нападая на людей ради веселья. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула жесть».

Инцидент произошел на улице Металлургов. Компания юношей нападала на людей без видимых причин ради веселья. На кадрах с места происшествия видно большое количество дерущихся людей.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

До этого массовая драка со стрельбой произошла в российском городе и попала на видео. Очевидцы сообщили, что все началось с криков. После этого один из участников потасовки достал предмет, похожий на пистолет, и другие мужчины повалили его на землю. Однако владелец оружия успел сделать два выстрела. Все участники случившегося установлены.