"Была отличницей": российскую школьницу нашли мертвой в бане
В Волгоградской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку. Происшествие случилось в Дубовском районе в станице Суводская. Об этом пишет V1.RU.
По данным издания, тело школьницы обнаружили в бане вечером 30 марта.
В правоохранительных органах информацию подтвердили.
Жители станицы рассказали, что девочка была из благополучной многодетной семьи, она училась на отлично и была активисткой.
Ее старший брат находится в зоне специальной военной операции на Украине.
Других подробностей случившегося пока нет.
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