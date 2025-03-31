"Была отличницей": российскую школьницу нашли мертвой в бане

В Волгоградской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку. Происшествие случилось в Дубовском районе в станице Суводская. Об этом пишет V1.RU.

По данным издания, тело школьницы обнаружили в бане вечером 30 марта.

В правоохранительных органах информацию подтвердили.

Жители станицы рассказали, что девочка была из благополучной многодетной семьи, она училась на отлично и была активисткой.

Ее старший брат находится в зоне специальной военной операции на Украине.

Других подробностей случившегося пока нет.

Ранее сообщалось, что в Калужской области расследуют информацию о притеснении учеников по национальному признаку.