На Самуи задержали россиян за игру в незаконном покерном клубе

На острове Самуи полиция Таиланда задержала двоих россиян за участие в нелегальном покерном клубе.

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Как передает Khaosod, полиция Таиланда задержала двоих граждан России на острове Самуи по обвинению в участии в незаконной игре в покер. В ходе расследования выяснилось, что клуб был организован в частном доме, принадлежащем местному жителю. Вместе с россиянами в карточной игре участвовали граждане Франции и Украины, которые также были задержаны.

Полиция изъяла игровой стол и покерный набор, используемые в игре. В Таиланде азартные игры запрещены, с исключениями для национальной лотереи, ставок на бокс и конные скачки. Нарушителям грозит штраф или лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее власти Таиланда пытались легализовать азартные игры для стимулирования экономики, но сталкивались с сопротивлением консервативных кругов. В марте кабинет министров одобрил проект закона о легализации азартных игр и казино, предполагающий развитие туризма и увеличение налоговых поступлений. Документ направлен в Палату представителей для дальнейшего рассмотрения.