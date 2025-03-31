Главреда издания «Важные истории»* Анина заочно осудили в России

Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил главного редактора издания «Важные истории» (*внесено в реестр СМИ-иноагентов, издатель IStories fonds признан нежелательной организацией в России) Романа Анина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) к восьми с половиной годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

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Срок наказания будет исчисляться с момента задержания или депортации в Россию. Анина признали виновным по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК России. Он объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для Анина восемь лет колонии.