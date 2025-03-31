Тиктокера Дворецкого задержали в подмосковной Балашихе

Российский тиктокер Павел Дворецкий задержан в подмосковной Балашихе по подозрению в мошенничестве и обмане пенсионерки на 19 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 31 марта, сообщили в соцсети.

© vk/dvoretsky.music

— 26-летнего блогера задержали накануне в его квартире и увезли в отдел. Сейчас тиктокера проверяют на причастность к разводу пожилой женщины на 19 миллионов рублей. Дворецкому грозит до 10 лет колонии, — написал Telegram-канал Shot.

Ранее другой популярной блогерше Битмаме предъявили обвинение в мошенничестве и хищении порядка 2,2 миллиарда рублей. Предпринимательница находится в СИЗО вместе с дочерью, которую родила уже будучи под арестом. Подробности этого дела и жизни Битмамы в СИЗО — в материале «Вечерней Москвы».