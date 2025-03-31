Тиктокера Дворецкого задержали в подмосковной Балашихе

Российский тикток-блогер Павел Дворецкий задержан в подмосковной Балашихе. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники, его подозревают в мошенничестве.

© vk/dvoretsky.music

По информации канала, накануне 26-летнего Дворецкого задержали в его квартире и доставили в отдел. Тиктокера проверяют на причастность к обману пожилой женщины, которая в результате потеряла 19 млн рублей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Павел Дворецкий родился в городе Сураж Брянской области. Свою популярность он приобрел после съемок роликов для социальных сетей со своим двоюродным братом, известным тиктокером Егором Шипом.

В последние годы Дворецкий пытался развивать музыкальную карьеру — он выступил автором и исполнителем песен «Закладка», «Линзы Луи», «Футболист» и прочих.