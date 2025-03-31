Российские туристы рассказали жуткие подробности крушения батискафа в Египте

Выжившие в результате крушения батискафа в Египте считают, что трагедия стала следствием ошибки экипажа, и уверены, что ее можно было избежать. Свидетельства очевидцев опубликовал «Пятый канал».

Прогулочный батискаф «Синдбад» затонул 27 марта у побережья египетской Хургады. Первоначально сообщалось, что погибли четверо граждан России. Позднее в генконсульстве России уточнили, что жертвами катастрофы стали шесть человек, в том числе двое детей. Всего на борту были 45 россиян.

Судно потерпело крушение в километре от берега, при этом было ясно и солнечно, а видимость под водой — оптимальной. По предварительным данным, «Синдбад» получил повреждения, столкнувшись с рифом, однако выжившие туристы заявили, что судно начало тонуть еще в тот момент, когда шла посадка пассажиров.

Выжившие в результате трагедии россияне утверждают, что вода полилась в тот момент, когда участники экскурсии спускались в батискаф, чтобы занять свои места.

«Там было два открытых люка и из них хлынуло так, как будто подводная лодка сорвалась с крепежей, на которых она держалась. Кому-то удалось выплыть, но кому-то не удалось…Там катера подъехали – они забрали мою дочку и маму, а нас потом, более-менее самостоятельных, отвезли на лодке в госпиталь. Мои мама с дочкой сейчас находятся в тяжелом состоянии», - рассказала одна из туристок.

Другая выжившая в катастрофе россиянка также опровергла версию о том, что судно налетело на рифы.

«Не были задраены люки этой субмарины. То есть вся трагедия случилась из-за ошибки, по моему мнению, ошибки одного человека, который начал погружение, не удостоверившись, что люди все находятся в самой подводной лодке и что люки все задраены. И не было никаких спасательных операций со стороны египетских служб», - пояснила она.

Трагедией обернулась экскурсия и для семьи Валиуллиных, которые решили отправиться смотреть на риф вместе с двумя детьми. Врачи из Татарстана оказались первыми, чьи имена были оглашены в списках погибших, их дочерей удалось вытащить из воды и доставить в больницу.

При этом спустя несколько часов оказалось, что Кристина Валиуллина жива. Сейчас ее здоровью и здоровью двух ее дочерей ничего не угрожает, однако им еще предстоит вместе справиться с потерей любимого отца и мужа.

Точное количество погибших при затоплении батискафа «Синбад» пока остается под вопросом, так как несколько пострадавших по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

При этом компания-оператор уверяла, что экипаж батискафа состоял из «команды экспертов с многолетним опытом», и гарантировала «безопасность и надежность». Также, по данным компании, судно было оборудовано кислородными масками, располагающимися над головой, и спасательными жилетами.

Однако выжившие пассажиры утверждают, что в батискафе были проблемы с вентиляцией, экипаж не соответствовал заявленному уровню квалификации, а капитан спокойно пускал к штурвалу всех желающих. Также часть спасательных жилетов была испорчена, и туристам никто не проводил никакого инструктажа по технике безопасности и действиях в случае чрезвычайной ситуации.