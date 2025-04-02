В Курганской области рабочий сжег жилой вагончик с тремя напарниками

В Катайском округе Курганской области задержан подозреваемый в поджоге строительного вагончика с людьми, двух пострадавших спасти не удалось. Об этом сообщает областное управление МВД.

По данным следствия, инцидент произошел 30 марта. Между рабочими лесозаготовительного предприятия произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый схватил горючую жидкость, облил ею жилой вагончик, в котором находились его напарники, и поджег его.

Один из потерпевших смог выбраться из охваченного огнем помещения, двое его коллег спастись не смогли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в поджоге задержан, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что на Алтае пенсионер пытался заживо сжечь соседа из-за давней ссоры. 70-летний обвиняемый, часто ссорился со своим соседом. В один из дней он решил отомстить ему за старые обиды, пришел в гараж к соседу, облил его бензином и бросил в мужчину горящую спичку. Потерпевший выбил у нападавшего коробок из рук, скрутил его и вызвал полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима.