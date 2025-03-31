Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Тархова расплакалась в суде

Сегодня, 31 марта, в Самаре состоялось судебное заседание по делу об убийстве бывшего мэра города Виктора Тархова и его супруги. Напомним, обвиняемой в жестоком преступлении является внучка пары Екатерина.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя следственного управления о продлении срока содержания под стражей», - сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Девушка пробудет под стражей еще два месяца, до 2 июня.

В ведомстве также добавили, что расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники СК работают над закреплением доказательной базы. Проводятся судебные экспертизы.

Появились новые подробности убийства бывшего мэра Самары Тархова

По данным издания «Коммерсанъ-Приволжье», в суде фигурантка просила изменить ей меру пресечения на домашний арест. Девушка пожаловалась на проблемы с сердцем.

«Подтвердить ничем не могу. Учащенное сердцебиение», - заявила она.

Также отмечается, что во время заседания обвиняемая не смогла сдержать слез.

Ранее «ФедералПресс» писал о пожаре на мусорном полигоне, где, предположительно, могут находиться останки экс-мэра Самары Тархова и его жены.