Мурманский стрелок имеет украинский ИНН

У мужчины, устроившего стрельбу с крыши дома в Мурманске, есть украинский индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы.

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Ранее источники агентства заявили, что стрелком оказался Владислав Завгородний. Его данные, а именно ИНН, дата рождения и адрес регистрации в Мурманске, указаны в регистрационных документах налоговых органов Украины. Предположительно, мужчина имел или собирался получать доход в стране. Информации о размере заработка и дате его предполагаемого получения нет.

Напомним, что инцидент произошел на Кольском проспекте вечером 30 марта. Мужчина открыл огонь по экипажу патрульно-постовой службы с крыши дома. Сотрудники СОБР и ОМОН нейтрализовали стрелка во время штурма — сейчас Завгородний находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).