В Индонезии произошли извержения вулкана Семеру

Новые извержения вулкана Семеру произошли на территории провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии. Об этом сообщил портал Tempo со ссылкой на сотрудников наблюдательного поста.

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По их информации, столб пепла достиг высоты 800 м над кратером вулкана или 4 476 м над уровнем моря. Как отмечается, за последние сутки зафиксированы 54 извержения Семеру продолжительностью от 70 до 225 секунд, которые сопровождались землетрясениями.

Ранее власти призвали местных жителей и приезжающих соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру вулкана в радиусе 3 км.

Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих около 130.