Пьяный москвич облил стены из пожарного шланга в переходе метро

Пьяный мужчина сломал биометрические системы на станции московского метро «Народное ополчение», после чего облил стены и пол перехода из пожарного шланга. Об этом в понедельник, 31 марта, сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице.

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— Около 4 часов утра в переходе станции «Народное ополчение» БКЛ гражданин в состоянии алкогольного опьянения сначала подошел к закрытым дверям и нанес удары по биометрическим считывателям <...>. Затем <...> мужчина вскрыл щит с пожарным гидрантом, после чего размотал шланг, включил подачу воды и стал поливать стены и пол перехода станции, — написали на сайте ведомства.

Мужчина привел три считывателя в полную непригодность. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей. Прибывшие на место правоохранители задержали злоумышленника. В отношении его возбудили уголовное дело за вандализм, а также составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Ранее неизвестные вандалы испортили салон вагонов «Москва-2024» в день их запуска на Замоскворецкой линии метро.